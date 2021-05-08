«Салют Победы!» прогремел в Курске

Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Первыми представление увидели медицинские работники Курской области и их семьи. Показ спектакля организован в рамках федеральной благотворительной акции Росгосцирка «Во имя бьющихся сердец» в знак благодарности врачам, которые стоят на передовой борьбы с пандемией.

«Сегодняшнюю премьеру компания «Росгосцирк» посвящает всем ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, тем людям, которым мы обязаны нашим мирным небом. А также медработникам – героям нашего времени, – рассказал генеральный директор компании Сергей Беляков. – «Салют Победы!» – уникальный проект. События военных лет рассказаны в нем языком цирковых жанров. При этом каждый, кто его видит, не может сдержать слез гордости за наш народ».

Для большего погружения зрителя в атмосферу военных лет на цирковом манеже используются приёмы дополненной реальности. Зрители почувствовали запах пороха и выхлопной трубы.

Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

После премьеры у здания Курского цирка прошло театрализованное представление «Площадь мира». Участниками стали парашютисты, которые высадились на купол цирка, и артисты, загримированные под агитбригады. На улице работала полевая кухня. Зрители смогли отведать «фронтовую» кашу с тушёнкой и сделать снимок на память в специально оборудованных во фронтовой стилистике фотозонах.