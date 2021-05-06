Власти Мальдив ввели комендантский час для борьбы с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Мальдив приняли решение ввести комендантский час для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Соответствующее решение в четверг, 6 мая, приняло местное Агентством по охране здоровья в связи ухудшением эпидемиологической ситуации.

- В рамках усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Мале и на прилегающей территории с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Граждане смогут выходить на улицу только для удовлетворения базовых потребностей. Разрешения на выход из дома будут выдаваться местными органами правопорядка, - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 04:00 по местному времени с сегодняшнего дня.

В соответствии с официальной статистикой, на Мальдивах выявлено более 32 тысяч случаев коронавируса, 74 местных жителя умерли от заболевания.