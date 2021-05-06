Депутат Морозов назвал надуманным заявление Украины по Азовскому морю

Украинские власти боятся утратить контроль над Азовским морем. Фото: ЧФ РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал слова министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Дипломат заявил, что Россия может предпринять попытку совершить установить контроль над территорией Азовского моря, чтобы усилить свое военное присутствие в акватории.

Депутат отметил, что Азовское море традиционно является тем местом, где есть российское присутствие. Наша страна может решать в акватории свои военные, и экономические, и любые иные задачи. Этот факт никогда никем не оспаривался. Проблема, на которую указывает Украина, является надуманной, по словам парламентария.

- Россия может присутствовать в Азовском море в соответствии с нормами международного права. Кстати сказать, по данной территории у нас никогда не было никаких проблем, разногласий в прежние времена с Украиной, - отметил парламентарий в беседе с Life.ru.

Комментируя это же заявление Украины депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что Дмитрий Кулеба является генератором напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

- Все его слова - это либо его личные выдумки, либо сознательная провокация, направленная на усиление напряжённости между нашими странами, - цитирует слова депутата RT.