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Здоровье6 мая 2021 14:09

Профессор не считает американскую Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Такое решение принял Всемирный конгресс вакцин
Елена АКИМОВА
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Профессор не считает американскую Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Профессор не считает американскую Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин – 2021. На заседании была названа лучшая вакцина от коронавируса, ею стал препарат американской компании Moderna.

Это решение профессор назвал «антироссийскими играми». Он напомнил, что вакцина «Спутник V» признана лучшей в тех странах, которые выбрали именно этот препарат.

- Как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно ее. Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после этого, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca, - заключил вирусолог в беседе с RT.

Стоит отметить, что 5 марта, американские врачи нашли отсроченный побочный эффект у вакцины Moderna. У многих привитых через 10 дней появились кожные высыпания и воспаления.

Спустя месяц после этого факта жительница Нью-Йорка заболела COVID-19. Она была привита препаратом компании Moderna. А в середине апреля в литовском городе Клайпеда пенсионер умер сразу после второй дозы вакцины от коронавируса Moderna, сообщает Пятый канал.

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