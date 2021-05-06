Джонсон: британские корабли останутся у берегов Джерси, несмотря на протесты во Франции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что сторожевые корабли королевства будут оставаться у побережья Джерси, несмотря на протесты во Франции. Об этом в четверг, 6 мая, говорится в заявлении, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит по итогам переговоров британского премьера с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре.

- Премьер-министр Великобритании вновь выразил безоговорочную поддержку острову и подтвердил, что королевский сторожевым корабли будут оставаться в заданном районе в качестве меры предосторожности, чтобы следить за развитие сложившейся ситуации, несмотря на протесты со стороны Франции, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что британский власти намерены направить два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш. На такой шаг власти королевства пошли из-за заявлений Франции о возможности устроить энергетическую блокаду острова в связи с неурегулированными спорами между государствами в области рыболовства.