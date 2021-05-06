Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 мая 2021 15:15

Путин прокомментировал признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавирусной инфекции, на мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna. Так президент России Владимир Путин прокомментировал признание препарата лучшей вакциной от коронавируса в мире.

По его словам, возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас. Российский лидер указал на высказывания за рубежом, что российские вакцины от коронавируса «надежны, как автомат Калашникова».

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире