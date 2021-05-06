Путин прокомментировал признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавирусной инфекции, на мировых рынках решили поддержать вакцину Moderna. Так президент России Владимир Путин прокомментировал признание препарата лучшей вакциной от коронавируса в мире.

По его словам, возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас. Российский лидер указал на высказывания за рубежом, что российские вакцины от коронавируса «надежны, как автомат Калашникова».