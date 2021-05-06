Путин: Российские препараты от коронавируса просты и надежны как автомат Калашникова

Президент отметил качество и высокую эффективность российских вакцин. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин оценил действие российских вакцин для профилактики коронавируса.

"На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными.<...> Просты и надежны как автомат Калашникова", - сказал глава государства на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Он напомнил слова европейского эксперта, который сравнил российскую вакцину с известным автоматом.

Также президент заявил, что российский препарат "Спутник Лайт" прошел регистрацию. По данным РФПИ его эффективность составила 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами.

При этом вице-премьер отметила, что не все граждане страны соблюдают масочный режим.