Кому подходит вакцина "Спутник Лайт", рассказал Гинцбург Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» подойдет для первоначальной вакцинации и ревакцинации, а также для повышения эффективности при комбинировании с другими препаратами. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Спутник Лайт является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами», - сказал специалист.

Напомним, в четверг, 6 мая, в России зарегистрировали однокомпонентную российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», эффективность которой составила 79,4 процента, что превышает многие препараты с двумя уколами. Кроме того, отмечается, что вакцина эффективен против всех новых штаммов коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, расчет эффективности данного препарата осуществили на основе данных жителей России, которые получили только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получили вторую дозу препарата по любой причине в период с 5 декабря минувшего по 15 апреля текущего года.