МИД Эстонии подал России ноту протеста

Таллин обвинил российских летчиков в нарушении воздушных границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии подало России ноту протеста из-за нарушения воздушной границы вблизи острова Вайндлоо российским самолетом

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в первой половине дня в среду, 5 мая, в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский самолет Ил-96. По его словам, воздушное судно провело в воздушном пространстве страны около минуты.

В Таллине уточняют, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, также в момент нарушения воздушной границы республики отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

В четверг, 6 мая, внешнеполитическое ведомство республики вызвало российского посла в Таллине и передало ему ноту протеста. Как отмечается, это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом.

Напомним, в начале февраля эстонские военные заявили, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу республики в районе острова Вайндлоо. Министерство обороны России опровергло данные о пересечении российским воздушных судном Ил-76 государственной границы Эстонии.