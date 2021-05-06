НАТО поддержала заявление Болгарии о причастности России к взрывам с 2011 по 2020 год

НАТО поддержала заявление Болгарии о причастности РФ к взрывам с 2011 по 2020 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО выразила солидарность с заявлением Болгарии о причастности России к четырем взрывам на оружейных складах в период с 2011 по 2020 год. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Союзники по НАТО выразили озабоченность по поводу продолжающегося дестабилизирующего поведения России и выразили решительную поддержку Болгарии и солидарность с ней", - написала она 6 мая в Twitter.

По словам Лунгеску, официальные лица Болгарии проинформировали Североатлантический альянс о ситуации.

Напомним, ранее София заявила, что шесть российских граждан причастны к четырем взрывам на оружейных складах в период с 2011 по 2020 год, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. В российском МИДе отметили, что после таких заявление расследование должно проводиться по линии правоохранительных органов, поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом российской стороной было отмечено, что доказательства слабые и расплывчатые.