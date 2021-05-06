Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве 9 мая 2021

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

В четверг, 6 мая, министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая», - заявил представитель Кремля.

Напомним, днем ранее, вечером в среду, 4 мая, в Москве прошла репетиция Парада Победы. В ходе мероприятия проложили маршрут, по которому колонны пройдут 9 мая.

Как писал сайт kp.ru, в 2021 году колонна боевой техники пополнилась бронеавтомобилем повышенной защищенности «Тайфун ПВО», также во время парада будут показаны легендарные танки Т-34, Т-90М, Т-72Б3 и новейший Т-14. Кроме того, можно будет увидеть боевые машины поддержки танков - БМПТ, реактивные системы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитно-ракетные комплексы «Бук», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».