Первую прививку от коронавируса в России получили 13,4 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первую прививку от коронавирусной инфекции в России получили 13,4 миллиона человек, обе дозы вакцины получили уже 9,4 миллиона граждан. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом, и 9,4 миллиона человек - вторым комплектом, то есть полностью», - сказала вице-премьер на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Однако, по ее словам, в начале майских праздников темпы вакцинации населения от коронавируса несколько снизились.

Напомним, сегодня, 6 мая, в России зарегистрировали еще одну вакцину. Зарегистрирована была однокомпонентная российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», эффективность которой составила 79,4 процента, что превышает многие препараты с двумя уколами. Кроме того, отмечается, что препарат эффективен против всех новых штаммов коронавирусной инфекции.