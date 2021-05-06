Вакцина "Спутник Лайт" войдет в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет введена в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Об этом сказано в реестре лекарственных средств Минздрава.

О том, что препарат готов к регистрации ранее 6 мая сообщил президент РФ Владимир Путин.

Отмечено, что вакцина имеет срок годности полгода, ее нужно хранить «в защищенном от света месте, при температуре не выше -18°C». По данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" составила 79,4%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила , что "Спутником Лайт" будут прививать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В оборот препарат может поступить после процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагал, что иммунитет против прививки "Спутником Лайт" будет сохраняться от трех до пяти месяцев.