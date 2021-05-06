Вакцина "Спутник Лайт" войдет в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник Лайт» будет введена в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Об этом сказано в реестре лекарственных средств Минздрава.

О том, что препарат готов к регистрации ранее 6 мая сообщил президент России Владимир Путин.

Препарат имеет срок годности шесть месяцев в замороженном состоянии. Его нужно хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше -18°C, и один месяц вакцина хранится, если не прибегать к методу замораживания. По данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" составила 79,4%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что "Спутником Лайт" будут прививать граждан страны в возрасте от 18 до 60 лет. Она также подчеркнула, что вакцина создавалась для того, чтобы ей могли воспользоваться и пациенты, которые переболели инфекцией, и те у кого обнаружен низкий уровень антител. В оборот препарат может поступить после регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее предположил, что иммунитет после прививки "Спутником Лайт" будет сохраняться от трех до пяти месяцев.