Экономист объяснил, почему дорожает гречка, и надо ли начинать запасать крупу Фото: Евгения ГУСЕВА

Гречка дорожает в процессе производства. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал доцент Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, кандидат экономических наук ещё Игорь Абакумов, уточнив, стоит ли запасать эту крупу

«В процессе производства происходит удорожание. У нас энергия для сельского хозяйства идет выше, чем для промышленности. Электричество, топливо. У нас всегда дорожает перед посевной, это у нас такая народная примета. Удобрения подорожали, металл подорожал на 80%, а металл – это все – плуги, сеялки, строительные материалы – это все металл», - заявил специалист.

По его словам, рост цен на гречки на 10 процентов на внутреннем рынке отражает всего лишь уровень инфляции. Как он отметил, цена будет колебаться, но уменьшаться она не будет, а будет напротив расти. Тем не менее, он считает, что рост цены будет не радикально на десятки процентов. «Этого не будет, потому что гречки достаточно у нас на складах. Беспокоиться не о чем», - заявил эксперт.

При этом, как считает экономит, больше складывать гречи «не имеет смысла», так же как «балконы забивать ей». Специалист напомнил, что продукт имеет определенный срок хранения.

Напомним, накануне правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года «в целях обеспечения продовольственной безопасности».