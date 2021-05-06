НАТО задействует до 9 тысяч военных в учениях с 20 мая по 22 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период с 20 мая по 22 июня НАТО проведет военные учения Steadfast Defender 2021, в котором одновременно задействует до 9 тысяч военнослужащих на южном фланге альянса - в Венгрии, Румынии, Болгарии и Португалии - с отработкой переброски подкреплений из Соединенных Штатов. Об этом сообщил представитель Штаба Объединенных сил Североатлантического альянса в Европе (SHAPE).

Как уточнил представитель Штаба Объединенных сил, маневры пройдут в три этапа. Первый, морской этап состоится в Атлантическом океане с участием до 20 кораблей и подводных лодок, также в нем примут участие 40 самолетов и 5 тысяч военных.

Во второй части состоятся командно-штабные учения в Венгрии, в которых примут участие до 3 тысяч военных. Третий, полевой этап маневров пройдет в Румынии и Болгарии с участием 4 тысяч военных и 6 тысяч единиц техники.

«Всего на пике маневров в них одновременно будут принимать участие до 9 тыс. человек», - заявил он на брифинге в четверг, 6 мая, в Брюсселе.

В НАТО также заявили, что учения альянса оборонительные и не направлены против других стран.