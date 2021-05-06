В Чехии призвали "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией

Премьер Чехии призвал "успокоить разогретые эмоциями" отношения c Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за налаживание отношений с Россией, которые по его словам стали в последнее время сильно напряженными.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш.

Он напомнил о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который, по заявлениям МИД РФ, только формируется.

"Не знаю, мало ли вам этого [возможного включения]? Наши дипломатические отношения с РФ находятся в кризисе", - обратился он к депутатам нижней палаты парламента республики.

При этом он отметил, что реакция Праги на инцидент во Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозревают российские спецслужбы, была правильной. Он отметил, что в Праге считают "ложью" информацию СМИ о том, что на складе могли храниться запрещенные международными соглашениями противопехотные мины.

Напомним, что в апреле 2021 года Чехия заявила о высылке из страны 18 представителей российского дипведомства, которые якобы работают на спецслужбы. В свою очередь Москва объявила персонами нон-грата 20 представителей чешского посольства. Чуть позднее Прага обвинила РФ в причастности к взрывам в Врбетице в 2014 году. В российском МИДе заявления западных коллег назвали безосновательными и абсурдными.