В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды Фото: pixabay.com

В России не действуют ограничения для сбора в лесу грибов, лесных ягод, орехов, а также дикорастущих плодов для собственных нужд. Об этом сообщили в Министерстве природы.

«Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как уточняется в заявлении, в ряде российских регионов могут действовать местные правила заготовки дикорастущих плодов, установленные законами самих субъектов, однако они не распространяются на всю страну.

В министерстве также напомнили, что в России действительно вступили в силу новые правила заготовки и сбора грибов, а также других недревесных лесных ресурсов, но эти правила касаются только предпринимателей и юридических лиц, отметив, что у обычных граждан не будут проверять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным нормам.

«Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что после вступления в силу новых приказов Министерства природы в России можно будет собирать только маслята, лисички, сыроежки и опята с диаметром шляпки в полтора сантиметра, а белые грибы, подберезовики и подосиновики с диаметром шляпки 2,5 сантиметра.