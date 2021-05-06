Спортсменов на Олимпиаде в Токио будут прививать вакцинами BioNTech и Pfizer Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На летних Олимпийских играх – 2020 в Токио спортсменов будут прививать от коронавирусной инфекции вакцинами BioNTech и Pfizer. Компании заключили соответствующее соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Национальные олимпийские комитеты (НОК) будут работать с местными органами власти для координации распределения партий препаратов в соответствии с принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством.

«Это делается не только для обеспечения безопасной среды во время Игр, но и из уважения к жителям Японии», - говорится в заявлении комитета.

По словам главы МОК Томаса Баха, это «пожертвование вакцины» является ещё одним инструментом в арсенале мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио «безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с хозяевами Игр».

«Мы просим спортсменов и членов олимпийских делегаций подать пример и принять вакцину, где и когда это возможно», - заявил глава МОК.

Напомним, в марте в Японии зафиксировали два случая анафилаксии после прививки вакциной Pfizer Первый случай анафилаксии зафиксировали у японки в возрасте, которая страдала астмой. Во втором случае, у женщины «не значились сопутствующие заболевания». Тогда указали на возможную связь между вакцинацией и такой реакцией на нее.