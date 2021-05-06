Перестрелка в метро Рио-де-Жанейро 6 мая 2021: погибли 23 человека

Перестрелка в метро Рио-де-Жанейро: погибли 23 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 мая, в метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека.

Как передает портал G1, все произошло в ходе рейда полиции Рио-де-Жанейро. Правоохранители ликвидировали 22 предполагаемых членов наркогруппировки «Красная команда» (Comando Vermelho), но один правоохранитель погиб. Ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника полиции.

Согласно представленной информации, перестрелка произошла в метро, в Жакарезинью, расположенном в северной зоне города.

«В результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг в Жакарезинью, в северной зоне Рио-де-Жанейро, погибли 23 человека», - говорится в заявлении.

По данным телеканала Globo, в результате перестрелки с бандитами был убит один из силовиков, но правоохранители смогли ликвидировать 14 предполагаемых членов наркогруппировки.