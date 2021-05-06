Минтрансу и Минспорту предложили выделять деньги на организацию поездок детских команд на соревнования

Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила Минтрансу и Минспорту увеличить выделение средств на организованные перевозки детей на спортивные мероприятия. Министерству спорта Агре предлагает ввести систему субсидирования организованных перевозок групп детей на спортивные мероприятия, а министерству транспорта - сформировать специальные тарифы на групповые перевозки детей на спортивные и культурные мероприятия для авиа- и железнодорожного транспорта. Соответствующие письма направлены на имя министра спорта Олега Матыцина и министра транспорта Виталия Савельева. (Копии документов есть в распоряжении редакции КП).

Кроме того, Наталья Агре предлагает провести межведомственное совещание с участием МВД России, Министерства транспорта, Министерства спорта, Министерства просвещения, Министерства культуры, Министерства туризма и другими заинтересованными ведомствами и организациями, чтобы обсудить вопросы безопасности групповых перевозок детей на спортивные и культурные мероприятия.

Поводом для обращения стало случившееся 30 апреля в Ставропольском крае ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую баскетбольную команду. В результате аварии погибли пять юных спортсменок из Волгограда. Инцидент произошел на 535 км трассы "Астрахань - Ставрополь". Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для совершения обгона, не рассчитал траекторию маневра и столкнулся с фурой, которая после удара врезалась в автобус с детьми. Позже стало известно, что поездка изначально не была организована должным образом и не отвечала правилам безопасности.

«Усилия государства направлены на то, чтобы обеспечить гражданам страны безопасные условия для перевозки детей как в личном автотранспорте, так и при организованной перевозке групп детей. Однако зачастую на обеспечение качественной и безопасной перевозки коллективов детей в образовательных организациях просто не хватает средств, что ведет к экономии на перевозчике либо к сбору значительных средств с родителей юных спортсменов», - говорится в письмах. При этом, перекладывать всю ответственность за перевозки детей только а родителей нельзя, считает Агре. В письмах она напоминает, что в недавнем послании Федеральному собранию президент России вновь указал на необходимость поддержки государством семей, а также назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом.

«На данный момент в стране отсутствует система специальной тарификации перевозки организованных групп детей, тем временем пониженный тариф на такие перевозки мог бы перераспределить транспортные потоки и дать возможность организаторам поездок выбрать более безопасный способ перевозки - на самолёте или поезде", - уверена Наталья Агре.

СПРАВКА КП

Согласно Правилам организованной перевозки детей автобусами (утверждены постановлением правительства РФ), детские группы запрещено перевозить в ночное время. Организаторы дальних поездок должны заранее бронировать отели, где дети и сопровождающие могли бы переночевать. Ведомства, которые организуют поездку, обязаны заранее предоставлять в ГИБДД информацию о маршруте, транспортном средстве, графике движения автобуса и водителе. Водителю должны провести специальный инструктаж, проверить его по базе данных, при обнаружении грубых нарушений - отклонить кандидатуру. По итогам 3 месяцев 2021 года зарегистрировано 2 642 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, погибло 96 детей, 2 898 детей ранено.