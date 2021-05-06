Белый дом прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена выступает за то, чтобы двери Североатлантического альянса оставались открытыми. Так представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала перспективы вступления Украины в НАТО.

«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», - заявила она в ходе брифинга.

Карин Жан-Пьер также утвердительно ответила на вопрос о том, означает ли это, что Вашингтон поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе. Позже польский лидер Анджей Дуда во время совместного брифинга с украинским коллегой заявил, что в июне НАТО обсудит дорожную карту для вступления незалежной в альянс.

Кремль заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке незалежной.