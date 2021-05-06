Экономист перечислил валюты, находящиеся под угрозой обвала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под угрозой обвала на сегодняшний день находятся валюты тех стран, в которых наблюдается высокая заболеваемость коронавирусной инфекций, среди них Турция и Индия. Так считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, при росте заболевших коронавирусом турецкая лира может стоить 8,6 единиц за доллар. Индийский рупий же за месяц уже потерял свыше 5 процентов стоимости относительно доллара, и остается риск дальнейшего падения, передает «Российская газета».

Среди наиболее устойчивых валют эксперт назвал австралийский доллар. Что касается американского доллара, то укрепить положение главной резервной валюты, по мнению экономиста, могут два ключевых события, а именно выступления министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, а также главы Федерального резервного банка Чикаго.

Как считает Переславский, для рубля никаких глобально влияющих на его курс событий произойти не должно, поскольку последние месяцы позволили подготовиться к определенным форс-мажорам.

Расклад по евро, по оценкам специалиста, будет примерно таким же, как и всю неделю - 89–91 рубль за единицу европейской валюты.