Москвичей предупредили о «мощной облачности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о «мощной облачности» и сильном ветре. Непогода задержится в московском регионе на ближайшие несколько дней.

Антициклон пришел в регион в первых числах мая и сейчас находится в своей пиковой активности. Он будет властвовать примерно до 8 мая. Все это время в Москве и области будут дожди, сильный порывистый ветер.

- 6 мая образовывается мощная кучевая облачность. Во второй половине дня возможна гроза - вот именно из-за ее развития под этой кучевой облачностью возможны порывы ветра 15—20 м/с..., -рассказывает синоптик.

Тем не менее, обижаться на погоду не стоит – это летние процессы, которые традиционно происходят перед приходом тепла.

- Порывы ветра могут достигать категории сильных и очень сильных. Ничего экстраординарного нет, но тем не менее погода требует внимания к себе, - пояснила Позднякова RT.

После 8 мая ситуация начнет налаживаться. Антициклон сдаст свои позиции и в регион придет порция теплого, влажного воздуха.

- Практически весь день будут дожди, но будет тепло. Температура воздуха прогреется до +15...+17 °С в дневные часы, - заключила эксперт.

9 мая будет пасмурно и нежарко. Небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь.

- Мы надеемся, что основные осадки закончатся к началу парада, - отметила Позднякова телеканалу «360».

В воскресенье, 9 мая, днем будет +13...+15 градусов, ночью тепло сохранится. На следующий день осадков не ожидается. Ночью — +6...+8 градусов, днем будет около +20.