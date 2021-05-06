Умер Олег Зорин, актер, режиссер и театральный педагог

В четверг, 6 мая, на 82-м году жизни умер режиссер, актер и театральный педагог Олег Зорин. О смерти артиста сообщил директор Академического театра имени Ленсовета Валерий Градковский.

«Олег Дмитриевич умер сегодня утром. Он до последнего дня работал, был в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовал в жизни театра. Но все-таки возраст, к сожалению, берет свое», - приводит ТАСС словам Градковский, который напомнил, что лучшие артисты театра Лариса Луппиан, Сергей Мигицко и многие другие - это все его ученики.

За время своей актерской карьеры Олег Зорин играл в спектаклях «Левша», «Человек и джентльмен», «Жестокость», «Мистерия-буфф», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Фредерик, или Бульвар преступлений», «Миссис Пайпер ведет следствие». Артист также работал на петербургском телевидении, а как режиссером он поставил спектакль «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу.