Суд арестовал владельца гостиницы "Вечный зов" в Москве, где при пожаре погибли два человека Фото: Андрей МИРЕЙКО

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца, до 4 июля, Татьяну Вербицкую, которая является владельцем здания, где находилась гостиница «Вечный зов», в которой при пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вербицкой Татьяны Дмитриевны, обвиняемой в совершении преступления», - приводит ТАСС заявление суда.

Напомним, пожар произошел в минувший вторник, 4 мая, в пятиэтажном здании гостиницы, расположенной в Москве на 6-й Кожуховской улице, где находились 305 человек, среди них 114 детей, которые участвовали в слете кадетов.

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека, были госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей.