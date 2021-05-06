Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Температура Земли в прошлом году достигла рекордно высоких показателей за 3 миллиона лет. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, предупредив, что текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня», - сказала генсек ООН, выступая на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог».

Гутерриш указал на то, что температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря сегодня выше примерно на 15 метров. По его словам, в соответствии с нынешними обязательствами страны по-прежнему идут к «катастрофическому повышению температуры» примерно на 2,4 градуса к концу этого столетия. «Мы стоим на краю пропасти», - заявил он.

Генсек ООН призвал работать сообща. Как он отметил, в этом случае «мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».