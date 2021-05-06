Видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро 6 мая 2021 года попало в сеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опубликовано видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро, в результате которого погибли более 20 человек.

На кадрах можно увидеть первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры метро сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в четверг, 6 мая, в Жакарезинью, расположенном в северной зоне города. Все произошло в ходе рейда полиции Рио-де-Жанейро. По данным портал G1, правоохранители ликвидировали 22 предполагаемых членов наркогруппировки «Красная команда» (Comando Vermelho), однако один сотрудник полиции погиб. Ранения получили два пассажира поезда и два полицейских.

По данным телеканала Globo, в результате перестрелки погибли 25 человек, из них 24 члена преступной группировки и один полицейский. Как уточняется, операция длилась несколько часов. Преступники занимались не только распространением наркотиков, но убийствами, похищением детей и подростков, а также угоном автомобилей и поездов