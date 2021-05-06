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Политика6 мая 2021 20:19

Депутат Говорин объяснил, почему нужно запретить жидкости для электронных сигарет

В правительстве рассматривают возможность введения ограничений
Елена АКИМОВА
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Депутат Говорин объяснил, почему нужно запретить жидкости для электронных сигарет

Депутат Говорин объяснил, почему нужно запретить жидкости для электронных сигарет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин объяснил, почему необходимо ввести запрет на использование в России жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.

Парламентарий отметил, что перечень мер по снижению вреда от табакокурения будет реализован до 2035 года. К проблеме нужно подходить комплексно, так как бороться только с классическими сигаретами уже не так актуально.

Производители предлагают потребителю альтернативные варианты потребления никотина и запреты должны быть комплексными.

- Все меры направлены на снижение объема потребляемого табака, естественно, и вреда, который он приносит. Сегодня распространение табачной продукции идет не только по пути использования обычных сигарет, но и всякого рода заменителей: электронных сигарет, использования ароматизаторов, - комментирует депутат RT.

Он уверен, что люди «получают дополнительный вред, связанный с патогенным действием ароматизаторов, в которых могут содержаться опасные вещества».

- Эти планы давно обсуждаются, и я абсолютно согласен, что их необходимо реализовывать. Разными способами: и через призму измерения федерального законодательства, и какими-то подзаконными актами и иными нормативно-правовыми документами, - заключил парламентарий.

Помимо этой меры в России может поменяться внешний вид упаковок табачной продукции. Пачки будут максимально обезличены, а 75% площади займут рисунки или фотоизображения о вреде курения, сообщает телеканал "360".