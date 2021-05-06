Видеохостинг LiveLeak закрылся после 15 лет работы Фото: REUTERS

В минувшую среду, 5 мая, пользователи LiveLeak обратили внимание, что не могут попасть на сайт, а старый адрес направляет их на незнакомый сервис ItemFix. Позже основатель LiveLeak Хэйден Хьюитт официально объявил о закрытии и переформатировании сайта, который получил в славу главного «хранилища шок-контента».

В своем открытом письме основатель сайта поблагодарил пользователей и анонимных сотрудников, которые все 15 лет существования сервиса работали с LiveLeak. По его словам, часть команды продолжит работу над новым проектом ItemFix, где также могут загружать видео и изображения, однако концепт изменится, и правила нового сервиса теперь будут запрещать выкладывать жестокий и оскорбительный контент, а также видео, касающиеся сексуального насилия и суицида.

«Ничто не длится вечно. Мы понимаем, что LiveLeak достиг всего, чего мог. Пришло время попробовать что-то новое и впечатляющее. Мир сильно изменился за последние несколько лет ... Я пишу это сейчас со смесью печали, поскольку LiveLeak был не просто сайтом и бизнесом, но и образом жизни для меня и многих других ребят … Иногда самое время проложить новый путь», - написал Хьюитт.

LiveLeak запустили в 2006 году как видеохостинг с «новостями без цензуры». На сайте иногда появлялся контент, который из-за жестокости не пропускали классические платформы вроде YouTube. Одними из самых известных видео, которые можно было встретить на портале стали казнь бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и обезглавливание журналиста Джеймса Фоули членами «Исламского государства».