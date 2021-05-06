Глава разведки Чехии опроверг предложения об обмене информации о взрыве в Врбетице на поставки "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник военной разведки Чехии Ян Бероун не подтвердил информацию о якобы имевшихся планах первого вице-премьера и главы Министерства внутренних дел республики Ян Гамачек обменять информацию по делу о взрывах на складах в деревне Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V».

В ходе заседания комиссии нижней палаты парламента Чехии глава военной разведки республики заявил, что на состоявшемся 15 апреля совещании у первого вице-премьера обсуждалась тема планировавшегося визита Гамачека в Москву, однако «ни в коем случае» целью этой поездки не мог стать «торг по инциденту во Вбретице», приводит ее слова сайт газеты Mlada fronta Dnes.

Ранее в издании "Список" опубликовали материал, в котором говорилось о том, что вице-премьер Чехии намеривается посетить Москву для того, чтобы умять скандал со взрывами во Врбетице в 2014 году, и при этом собирается договориться о поставках российской вакцины от коронавируса. При этом якобы у Гамачека есть план получить согласие российской стороны провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Как писал сайт kp.ru, глава МВД республики опроверг эти заявления.