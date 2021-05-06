В Минске отказали в проведении шествия "Бессмертного полка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия Минска отказала нескольким общественным объединениям в проведении 9 мая шествия в рамках акции «Бессмертный полк», однако предложила потенциальным участникам присоединиться к церемонии возложения цветов на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с нацизмом. Об этом сообщили левопатриотические объединения Белоруссии.

«Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединений.

Заявители на проведение «Бессмертного посла» пригласили желающих принять участие в церемонии возложения цветов, приходить к зданию Дома-музея с фотографиями участников Великой Отечественной войны, а также плакатами, транспарантами и флагами, «содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны».

Напомним, во время акции «Бессмертный полк» люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году в Минске шествие в рамках «Бессмертного полка» не проводилось.