Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал карту с возможными районами падения 18-тонной ступени вышедшей из-под контроля после запуска китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.

Рогозин опубликовал карту с возможными районами падения ступени неконтролируемой китайской ракеты Фото: соцсети

Согласно прогнозам Роскосмоса, на территорию России вторая ступень китайской ракеты-носителя не упадёт, но войдет в атмосферу нашей планеты вечером в субботу, 8 мая.

«Часть конструкций ступени ракеты-носителя "CZ-5B" прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как писал сайт kp.ru, по расчетам Пентагона, обломки ракеты должны упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. При этом в США заявили, что точно определить, куда могут направляться обломки ракеты, на сегодняшний день практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета.