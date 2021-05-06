В Европе Черное море назвали "озером" НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает, что Черное море частично превратилось озером Североатлантического альянса, указав на необходимость присутствия членов НАТО в регионе.

«Черное море частично превратилось в "озеро" НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса, я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», - заявил глава МИД Румынии, отвечая на вопрос о том, как альянс может помешать превращению Черного моря в «русское море».

Ауреску также заявил, что Румыния обеспокоена массивной «передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе». По его словам, безопасность в районе Черного моря является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.

Напомним, в конце апреля шестой флот Военно-морских сил Соединённых Штатов сообщил, что сторожевогой корабль Hamilton вошел в Черное море «с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО». Последний раз катер данного вида вооруженных сил заходил в черноморскую акваторию 13 лет назад.