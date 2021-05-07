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Здоровье7 мая 2021 1:05

Создатель прививки Центра Чумакова назвал более удобную альтернативу "паспортам вакцинации"

Эксперт прокомментировал намерение ЕС пускать только туристов, вакцинированных препаратом, одобренным европейским регулятором
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Создатель прививки Центра Чумакова назвал более удобную альтернативу "паспортам вакцинации"

Создатель прививки Центра Чумакова назвал более удобную альтернативу "паспортам вакцинации"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, доктор медицинских наук Айдар Ишмухаметов прокомментировал kp.ru заявление Евросоюза о намерении пускать только туристов, вакцинированных препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а также предложил альтернативу паспортам вакцинации.

Эксперт обратил внимание на две разные вещи: право продавать вакцину в Европе или в США, и права гражданина, привитого в своей стране национальным препаратом, который приехал в Европу.

«Эти вещи надо строго поделить. Мне пока трудно представить, что решение о въезде в страну будет приниматься в зависимости от вида вакцины, которой человек привит», - заявил kp.ru Ишмухаметов.

По его словам, для установления подобных правил необходимо все национальные вакцины свести в единую базу, но «мы опять упремся в бесконечные споры: эффективна – неэффективна». Кроме того, он указал на нарушение прав человека.

«Страна сделала вакцину, разрешила к применению, я этой вакциной привился. Что я должен доказывать? С другой стороны, страна, в которую вы едете, должна иметь свой контроль», - отметил специалист.

Как считает эксперт, все проще организовать по-другому, без паспортов вакцинации. В данном случае при въезде надо делать ПЦР-анализы на коронавирус, либо быстро тестировать антитела. «Такие методы уже появились. Плюс контроль за перемещением человека. Это самая простая история», - подчеркнул он.

Напомним, в марте Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса, которые должны быть внедрены к середине июня 2021 года. Позже в Евросоюзе сообщили о намерении пускать только туристов, вакцинированных препаратом, одобренным ЕМА. В ВОЗ заявили, что введение паспортов вакцинации приведет к росту неравенства в мире.

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