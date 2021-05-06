Россия ждет от ОЗХО объяснений по упоминанию самолета Су-25 в докладе по Сирии Фото: REUTERS

Москва ожидает от руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объяснений упоминания в докладе по инциденту с возможным применением химического оружия в сирийском Саракибе российского самолета Су-25. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, выступая в Совете Безопасности ООН.

Как он уточнил, в одном из пунктов доклада сказано, что «одним из наиболее вероятных мотивов авиаудара с применением хлора стала "месть за сбитый ранее боевиками российский самолет Су-25"». По его словам, вывод делается со ссылкой на некого анонимного «военного эксперта».

«Мы ждем от руководства ОЗХО исчерпывающих объяснений, почему Техсекретариат, который, по утверждению его руководства, занимается строго техническим анализом, столь демонстративно выходит за рамки своего мандата и занимается откровенными измышлениями», - заявил Полянский.

Российский дипломат также указал на другие нестыковки в представленном докладе. Среди них он отметил, что объемы хлора, о которых идет речь, не могли причинить подобный ущерб.

По его словам, очевидно, что данный документ стал пропагандистским продуктом, который предназначался для того, чтобы настроить международное сообщество против Сирии в преддверии голосования по ядерному досье Дамаска.