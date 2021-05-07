Создатель вакцины «КовиВак» объяснил, почему для нее не придумывают международное название Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для вакцины от коронавируса производства института Гамалеи, которая носит называние «Гам-Ковид-Вак», придумали название для, которое хорошо звучит для внешнего рынка - «Спутник V». Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, будут ли придумывать какой-то специальное название международное название для «КовиВак».

По его словам, центр имени Чумакова не собирается, поскольку считает место создания препарата лучшим брендом.

«Нет, не собираемся. Мы считаем, что лучшим брендом является место создания - центр имени Чумакова, где были разработаны практически все вакцины, которые ходят в национальный календарь прививок Российской Федерации», - сказал специалист, отметив, что это «основное место разработки вакцин в стране».

Напомним, ранее Ишмухаметов рассказал журналистам kp.ru о разработке российской вакцины для профилактики коронавируса «КовиВак». По его словам, при многочисленных исследованиях, после использования добровольцами препарата, было выявлено незначительное количество побочных эффектов, но при этом он показывает высокую эффективность.

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