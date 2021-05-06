Российские военные обеспокоены интенсивным перемещением техники коалиции США в Сирии Фото: REUTERS

Возглавляемая США коалиция продолжает наращивать военное присутствие в Заевфратье, а также увеличивает интенсивность воздушных перевозок военных грузов и перемещение колонн боевой техники сил на востоке Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

«Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил возглавляемой США коалиции в восточных районах Сирийской Арабской Республики», - сказал российский контр-адмирал.

Как отметил Карпов, Дамаск способен самостоятельно справиться с террористическими ячейками на сирийской территории, а присутствие воинских контингентов коалиции в стране является незаконным и противоречит нормам международного права.

По его словам, действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье вкупе с удушающими санкциями со стороны Вашингтона наносит «серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии».