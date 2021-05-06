Перед Днем Победы в Москве провели профилактику Вечного огня

В Москве провели профилактику Вечного огня Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 6 мая, в Москве перед Днем Победы провели традиционную предпраздничную профилактику Вечного огня, в том числе и на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. На время работ, которые заняли около 40 минут, пламя специальным факелом переносили на временную горелку, а звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, потом вернули на место.

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков, рассказывая о ходе работ, напомнил, что Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду впервые зажгли 8 мая 1967 года, и «вот уже более полувека он на боевом посту».

«Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя», - пояснил Бирюков.

Кроме того, бесперебойную работу священного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, а при возникновении любой неполадки поступает сигнал в диспетчерскую, и на место сразу выезжают специалисты. Заместитель мэра также отметил, что Вечный огонь осматривают каждый день, его техническое обслуживание проводится раз в месяц, дополнительно – перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

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