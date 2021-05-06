Коронавирусом заразился каждый 50-й житель Земли

Коронавирусом с начала пандемии заразились 155,9 миллиона человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общее число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 156,59 миллиона. Фонд ООН в области народонаселения сообщал, что население Земли по состоянию на середину 2020 года составляло свыше 7,795 миллиарда человек, таким образом, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты – то есть, коронавирусом заразился каждый 50-й житель нашей планеты.

На сегодняшний день, по данным сайта worldometers, во всем мире зафиксировано в общей сложности 156 594839 случаев инфицирования. От пневмонии нового типа и других последствий заболевания COVID-19 умерли 3 267413 пациентов, полностью излечились свыше 133,896 миллиона больных.

При этом около половины заразившихся приходится на пять стран – США, где зафиксировано около 32,7 миллиона инфицированных, Индию (21,5 миллиона), Бразилию (15 миллионов), Францию (5,8 миллиона) и Турцию (пять миллионов), передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru разбирался, как масса тела влияет на тяжесть течения заболевания COVID-19 в разном возрасте: даже молодые люди с лишним весом рискуют оказаться в реанимации, однако врачи выяснили, что в зоне риска находятся и те, чей ИМТ ниже нормы.