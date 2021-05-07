Минобороны опубликовало архивные материалы об освобождении Польши от фашистско-немецких захватчиков

Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности» Фото: c cайта Министерства обороны России.

Министерство обороны России продолжает знакомить с ранее неизвестными архивными документами. На этот раз ведомство перед Днем Победы в рамках своего проекта «Без срока давности» обнародовало материалы об освобождении Польши от фашистско-немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Посетители историко-познавательного мультимедийного раздела «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!» на сайте российского Минобороны смогут ознакомиться с уникальными документами об операции, в результате которой благодаря решительному наступлению Красной армии удалось спасти от уничтожения польское историческое наследие и инфраструктуру населенных пунктов страны. В разделе, в частности, опубликованы выписки из журналов боевых действий, фотографии и другие свидетельства подвига советских воинов.

«Стремительное продвижение наших войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие», - говорится в сообщении командующего войсками фронта маршала Георгия Жукова в Государственный комитет обороны СССР.

Только за один месяц непрерывных боев на территории Польши в январе 1945 года погибли 18 тысяч красноармейцев.

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В министерстве обороны и Генштабе еще несколько лет назад решили, что надо перестать прятать правду о войне на пыльных архивных полках. Так появился проект «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства (подробности).