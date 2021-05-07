Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос журналистов в Киеве о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), .

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», - заявил он в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в нашей стране СМИ-иноагентом).

Блинкен добавил, что «последствия будут в разных областях», однако при этом подчеркнул, что Вашингтон предпочел бы «более стабильные и предсказуемые отношения Россией», и это, по его словам, очень важно.

«Но также важно и то, что если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где сталкивается с нашими интересами или наших партнеров, мы ответим. Не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», - пояснил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле не исключили возможности отключения России от этой платежной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия США в вопросах санкций «носят необоснованный и непредсказуемый характер». Позже заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сказал, что если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT наша страна будет задействовать другие возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет с рублем и нашими сбережениями, если Россию все-таки отключат от глобальной банковской системы

Над Россией нависла угроза очередных санкций. На этот раз более жестких. Россию хотят отключить от международной банковской системы SWIFT. Об этом теперь просят не только власти США, но и депутаты Европарламента. И если на американские угрозы можно было не обращать внимание, потому что штаб-квартира компании находится в Бельгии и она не подчиняется заокеанским политикам, то теперь ситуация усложняется. Давайте разберемся, чем именно грозят нам Штаты и Евросоюз, и как это отразится на наших кошельках (подробности).