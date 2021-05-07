В Минприроды связали гибель тюленей в Каспийском море с деятельностью браконьеров

Каспийские тюлени занесены в «Красную книгу» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовая гибель тюленей в Каспийском море может быть связана с деятельностью браконьеров: занесенные в международную «Красную книгу» под статусом «вымирающие» морские млекопитающие гибнут, попадая в рыболовные сети. Об этом говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии России.

«Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», - предполагают в ведомстве.

Отмечается, что ситуацию взял на личный контроль глава Минприроды Александр Козлов.

«Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы», - приводит его слова пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее в четверг, 6 мая, стало известно, что за два дня на побережье Каспийского моря ученые снова обнаружили около 170 мертвых тюленей. Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее предположительными причинами массовой гибели этих животных называли загрязнение акватории сточными водами и сети браконьеров.

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