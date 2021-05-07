Байден на год продлил санкции против Сирии

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в четверг, 6 мая, еще на год продлил режим односторонних санкций Соединенных Штатов в отношении Сирии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что речь идет о различных ограничительных мерах, которые Вашингтон вводил против официального Дамаска с 2004 по 2012 год. В частности, санкции предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов счетов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на поставки определенных категорий американских товаров и услуг в САР.

Как говорится в сообщении Белого дома, такое решение было принято в связи с тем, что «действия сирийского режима» все еще якобы «представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США». Поэтому Байден продлил действие принятых Вашингтоном мер, срок которых должен был истечь 11 мая.

Отмечается, что в дальнейшем «США будут принимать во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять» режим односторонних санкций в будущем.