Стал известен стартовый состав команды России на финал ЮЧМ-2021 по хоккею с Канадой

Россияне сыграют с Канадой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею назвал стартовый состав нашей команды на финальную встречу чемпионата мира 2021. Россияне в ночь на 7 мая сыграют против Канады.

Стартовое сочетание сборной России по пятеркам выглядит следующим образом:

Грудинин - Макаров, Мирошниченко - Свечков - Юров;

Новиков - Коромыслов, Чибриков (К) - Лазутин - Полтапов;

Сапунов - Фигурин (А), Бучельников - Иванцов (А) - Мичков;

Дуда, Гайдамак - Кателевский - Меховов, Квочко.

Вратарь - Иванов, на смене - Бринкман.

На юниорских чемпионатах мира команды играли 11 раз, россияне выиграли 6 поединков. Впервые за 12 лет наша команда, отметим, второй раз подряд играет в финале ЮЧМ по хоккею. Турнир 2021 года проходит в США с 27 апреля по 7 мая. Сайт KP.RU проследит за игрой Канада - Россия в режиме онлайн-трансляции.