Минприроды: Россияне могут свободно и бесплатно собирать в лесу грибы и ягоды

Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне имеют полное право свободно и бесплатно собирать в лесу грибы, ягоды, орехи, дикорастущие плоды и другие лесные дары, в том числе березовый сок. Такое заявление на своем сайте опубликовало Минприроды России после того, как в некоторых изданиях появились сообщения об ужесточении правил сбора: дескать, теперь чтобы отправиться в лес за грибами или ягодами, нужно арендовать земельный участок.

«Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», - говорится в заявлении ведомства.

В Минприроды подчеркнули, что в нашей стране нет ограничений для сбора гражданами пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, «это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно». Отмечается, что в некоторых регионах существуют свои местные порядки заготовки дикорастущих плодов гражданами, которые установлены законами самих субъектов, однако «это единичные случаи», они не распространяются на всю страну.