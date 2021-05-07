Россия - Канада пока что 2:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершился первый период финального матча юниорского чемпионата мира по хоккею 2021. Россия играет с Канадой после победы над Финляндией накануне в полуфинале 6:5.

На 5-й минуте матча Матвей Мичков забросил первую шайбу в поединке. Для форварда это - 12-й точный бросок на ЧМ. В финале первого периода Конор Бедард, лучший бомбардир канадцев, не забросил буллит в наши ворота. Но потом буквально через пару минут забросил красивую шайбу в наши ворота. Но за 2 минуты до сирены на перерыв Дмитрий Бучельников вывел нас вперед не менее красивым броском - счет стал 2:1 в пользу россиян. Но Шейн Райт на последней минуте первого периода сделал счет равным - 2:2.

В поединке наступил 15-минутный перерыв. Россияне в прошлом ЮЧМ, напомним, играли в финале и уступили со счетом 2:3 в овертайме шведам на турнире 2019 года. В 2020-м, напомним, турнир не проводился из-за начавшейся пандемии коронавируса.