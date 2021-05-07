Блинкен назвал свой визит на Украину продуктивным

Госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен доволен итогами своего визита в Киев, где он, в частности, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и украинским коллегой – министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Впечатлениями от этой поездки глава американского внешнеполитического ведомства поделился на своей странице в Twitter. Он отметил, что «продуктивно провел время в Киеве с президентом Зеленским и другими людьми, с которыми встречался».

«США решительно настроены перед лицом агрессии России и для поддержки работы, которая требуется, чтобы обеспечить суверенное, демократическое и преуспевающее будущее Украины», - добавил Блинкен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, он стал первым представителем новой вашингтонской администрации Джозефа Байдена, побывавшим в Незалежной. Перед поездкой госсекретаря США в украинскую столицу в Киев заявляли, что его визит должен «дать четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника».