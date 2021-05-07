Началась прямая трансляция генеральной репетиции Парада Победы в Москве

Утром 7 мая в Москве пройдет генеральная репетиция Парада Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в пятницу, 7 мая 2021 года, в Москве пройдет генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади в День Победы 9 Мая. Сайт kp.ru начал прямую трансляцию с места событий, где участники шествия уже стали собираться в колонны. Старт самой генеральной репетиции назначен на 10:00.

Напомним, как сообщалось ранее, Парад Победы на главной площади России будет состоять из нескольких этапов. Открывает его традиционно шествие пешей колонны, в составе которой будут более 12 тысяч человек. Следом поедет механизированная колонна — более 190 образцов военной техники. Также запланирован полет авиации — 76 вертолетов и самолетов.

Напомним, во время генерального прогона в центре столицы будет перекрыто движение транспорта на некоторых участках, а ближайшие к Кремлю станции метро закрыты на вход.

Стоит отметить, что попасть на Парад Победы в Москве 9 мая удается немногим, но посмотреть торжественный марш москвичи и гости столицы могут во время репетиций, когда военная техника направляется к Красной площади по улицам города. Колонны проходят тем же маршрутом, что и во время самого торжественного шествия в праздник.

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