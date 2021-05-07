Япония из-за коронавируса ужесточит контроль за въездом из Индии, Пакистана и Непала

Власти Японии намерены ужесточить правила въезда для прибывающих из Индии, Пакистана и Непала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в регионе приняли решение ужесточить правила въезда для тех, кто прибывает в страну Восходящего Солнца из Индии, Пакистана и Непала, передает телеканал NHK.

По его данным, все прибывающие из этих трех стран должны будут после въезда провести шесть суток в специализированных карантинных учреждениях, при этом им придется сдавать тесты на коронавирусную инфекцию каждые три дня. В случае отрицательных результатов им разрешат уехать домой или в гостиницу, но при условии, что там они проведут две недели в самоизоляции. Новые правила вступят в силу с понедельника, 10 мая.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Индия вновь обновила собственные рекорды по COVID-19. За минувшие сутки медики выявили в стране 412,2 тысячи новых случаев заражения, за день 6 мая умерли 3980 больных.